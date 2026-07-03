Фото: Михаил ФРОЛОВ.

При атаке ВСУ Брянской области погиб мужчина, ранены женщина и водитель автомобиля. Удар нанесли дронами-камикадзе по Погарскому, Климовскому районам и Суземке. Об этом на своей странице ВКонтакте 3 июля сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина, - рассказал Егор Ковальчук. - Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь.

Еще одна целенаправленная атака дрона-камикадзе - в селе Чуровичи Климовского района по движущемуся автомобилю. Водитель ранен, госпитализирован.

Ранена женщина, которая ехала в автомобиле в Суземке.

- Его также атаковал дрон-камикадзе, - рассказал врио губернатора брянсокй области. - Она госпитализирована, медики оказывают всю необходимую помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!