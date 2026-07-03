«Семейный» сквер с «Деревом любви» появился в Брянске

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска теперь есть «Семейный» сквер с «Деревом любви». Дворец культуры имени Дмитрия Кравцова участвует в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих территорий. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов увидел, как меняется сквер у входа в учреждение.

- Мы сделали большую клумбу, в центре которой установили эмблему «Семейного» сквера, - говорит директор Дворца культуры имени Дмитрия Кравцова Дмитрий Михальченко. - Именно так мы решили назвать место отдыха горожан у входа во Дворец. В 2024 году здесь мы высаживали деревья. Сейчас среди лавочек планируем поставить «Скамейку примирения». Еще появится металлическое «Дерево любви», ажурная конструкция, на неё молодожёны смогут вешать замки, символизирующие крепость их чувств.

Смотр-конкурс на лучшее благоустройство прилегающих территорий организовала Брянская городская администрация. Участвовать в нем могут коллективы общеобразовательных школ, детских садов, ДШИ и спортшкол, Дворцов и Домов культуры, библиотек, парков культуры и отдыха. Каждая организация может представить на конкурс один проект в одной или нескольких номинациях.

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