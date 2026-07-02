В «Брянскэнерго» стартовал сезон студенческих энергетических отрядов - 2026

Фото: филиал ПАО "Россети центр"– «Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялось торжественное открытие двенадцатого сезона студенческих энергетических отрядов (СЭО).

Этим летом на производственных объектах энергопредприятия будут работать три СЭО — «Синергия 32», «Импульс» и «ЭнергоПрорыв». Всего – 22 человека: девять являются студентами Брянского государственного аграрного университета, шесть обучаются в филиале НИУ МЭИ в Смоленске, четыре – в Почепском механико-аграрном техникуме, два – в Брянском строительном колледже, один – в Брянском государственном технологическом университете.

С началом трудовой смены будущих энергетиков поздравил начальник управления по работе с персоналом «Брянскэнерго» Олег Петроченко. Он рассказал об энергопредприятии, отметил, что в процессе трудовой вахты ребята смогут узнать профессию энергетика «изнутри» и под руководством опытных наставников на практике применить теоретические знания, полученные во время обучения в образовательных учреждениях.

После торжественной части члены студенческих отрядов посетили Брянский краеведческий музей и совершили троллейбусную экскурсию по историческим местам города Брянска.

В течение полутора месяцев участники СЭО будут работать в районах электрических сетей филиала, в службах диагностики и подстанций. Они примут участие в ремонтных и строительных работах, съеме показаний с приборов учета у потребителей, актуализации диспетчерских наименований оборудования и технической документации, а также других работах.

Прежде чем приступить к выполнению трудовых обязанностей, студенты прошли инструктажи по гражданской обороне и охране труда. С ними заключены трудовые договоры.

Летний сезон стройотрядов традиционно продлится с 1 июля по 14 августа. В этот период ребята не только смогут погрузиться в профессию, но и принять участие в командообразующих досуговых мероприятиях, которые регулярно проводятся для сотрудников «Брянскэнерго»: экскурсиях, спортивных состязаниях, сплавах на байдарках, творческих конкурсах.

«Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.