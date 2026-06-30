В Брянске у диспансера на Куйбышева сделали парковку для пациентов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершают капитальный ремонт улицы Куйбышева на участке дороги от улицы 3-го Интернационала до Литейной. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работу подрядчика оценила межведомственная комиссия. Строители уложили около 15 тысяч квадратных метров асфальта. Обустроили 14 искусственных неровностей, установили 77 дорожных знаков. Отремонтировали старые и сделали новые тротуары. Дополнительно на перекрестках улицы Куйбышева смонтировали 32 светодиодных фонаря.

Особое внимание уделили социальным объектам улицы Куйбышева. Для безопасности пешеходов около школы №39 положили искусственную неровность. Рядом с Брянским областным кожно-венерологическим диспансером сделана парковка площадью около 600 квадратных метров.

На части дороги от Калужской до улицы Молодой Гвардии специалисты уложили ливневую канализацию. Для отведения воды под землей проложили трубу диаметром 500 миллиметров. Работы по строительству ливневки в этом жилом районе продолжат..

- После сильных дождей и во время таяния снега на пересечении улиц Куйбышева и Калужская много лет образовывалась большая лужа, - рассказала специалист технадзора брянского УЖКХ Валентина Кастюшина. - Теперь здесь есть колодцы ливневой канализации. Вода будет быстро уходить под землю.

- Представители межведомственной комиссии отметили, что, подрядчику необходимо исправить ряд выявленных в работе недостатков, - рассказали в мэрии Брянска. - На обочинах улицы Куйбышева сильно разрослись деревья и кустарники. Их листва в некоторых местах перекрывает обзор для пешеходов или закрывает водителям видимость дорожных знаков. Необходимо произвести обрезку. Также строители не везде убрали за собой мусор. Например, от него надо очистить новую парковку у диспансера. Как отметила представитель общества инвалидов, в некоторых местах необходимо сгладить углы бордюров, чтобы сделать улицу доступной для маломобильных граждан.