Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области нет критического дефицита бензина. Власти прикладывают все усилия, чтобы ситуация осталась контролируемой. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- На автозаправках федеральных сетей цены фиксированные, - рассказал Егор Ковальчук. - Лимиты по отпуску топливу введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен ведем ежедневно, также направлены запросы в ФАС.

В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб — МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы.

В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск ГСМ в канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак ВСУ отключается электричество.

- Было много жалоб от жителей на то, что нельзя купить топливо в канистру на федеральных заправках, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Отработали этот вопрос: разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было вести работы на приусадебных участках. Ситуацией занимаемся в постоянном режиме, делаем все, чтобы топливо было. Прошу жителей проявлять понимание и терпение.