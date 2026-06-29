Егор Ковальчук поздравил жителей Брянщины с Днем партизан и подпольщиков

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил земляков с днем партизан и подпольщиков. В России его отмечают 29 июня.

- Именно в этот день 29 июня 1941 года была принята легендарная Директива Совнаркома и ЦК ВКП(б) о создании партизанских отрядов и диверсионных групп, - говорится в поздравлении. - 85 лет прошло, но мы всегда будем помнить мужество советских людей, сумевших противостоять врагу на оккупированной территории.

Партизанское движение показало всему миру, что жители Брянской земли не покорились захватчикам. За всю историю не было ещё такого широкого, массового партизанского движения.

В год, объявленным Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России, мы с особым чувством вспоминаем всех, кто бился с врагом в брянских лесах. А это более 60 тысяч воинов 42 национальностей. Мы всегда будем помнить их подвиги, будем помнить местных жителей, помогавших партизанам и подпольщикам.

Хорошей традицией праздника стала церемония вручения почетных званий партизанской славы брянским городам и селам за заслуги в партизанском и подпольном освободительном движении.

И сегодня еще пять населенных пунктов получили заслуженные награды. Я поздравляю жителей и желаю бережно хранить память о героях партизанского движения, о воинах Великой Отечественной войны.

Мы всегда будем помнить, какой ценой была добыта Победа. С праздником, с Днем партизан и подпольщиков! Желаю всем здоровья, мира и добра!