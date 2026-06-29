Мэр Брянска выслушал жалобы горожан

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Брянской городской адинистрации Александр Макаров выслушал жалобы и вопросы горожан. Они касались ремонта многоквартирных домов, других вопросов ЖКХ. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

На прием пришла жительница Фокинского района. Дорогу на улице Уральской и в переулке Менжинского недавно отремонтировали дорожные службы. И все было бы хорошо, если бы автомобилисты и мотоциклисты не превышали на обновленном дорожном полотне скорость. Женщина попросила главу администрации разобраться.

Александр Макаров поручил дорожному управлению города Брянска во взаимодействии с Госавтоинспекцией проработать меры, чтобы решить этот вопрос.

Сотрудники дорожного управления выехали на место и встретились с обратившейся за помощью жительницей. Они выяснили, что для снижения транспортной нагрузки на Уральской необходимы дорожные знаки, указывающие на ограничение скорости. А также то, что жителей частного сектора соседнего с Уральской Июльского переулка беспокоит проезд грузового транспорта — шумно и опять же страдает дорога.

Специалисты дорожного управления оценили ситуацию и обновили разметку на дорожном полотне. Также они заказали и в ближайшие дни установят 6 знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» — 40 км на Уральской. А в Июльском переулке установят знаки, запрещающие проезд грузовому транспорту.