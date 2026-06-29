В Брянской области опровергли фейк о нехватке топлива для машин скорой помощи

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В департаменте здравоохранения Брянской области опровергли фейк о нехватке топлива для машин скорой помощи. Об этом сообщают в ведомстве.

В департаменте сообщают, что машины скорой помощи заправляются в штатном режиме.

- Дизельного топлива и бензина для служебных автомобилей хватает в полном объеме, все вызовы обрабатываются своевременно – говорят в ведомстве.

В нескольких регионах в сети появилось фейковое видео, в котором якобы медик из Брянска заявляет о нехватке топлива для машин скорой помощи. Она утверждает, что бригады не могут оперативно выезжать на вызовы — автомобили простаивают без бензина, пока диспетчеры принимают экстренные звонки.

Брянцев просят быть бдительными.

- Уважаемые жители Брянской области! Враг не только воюет с мирными гражданами, но и намеренно использует информационный терроризм и распространяет фейки, - обращаются к жителям брянского региона. - Важно! Уметь анализировать и перепроверять информацию, доверять только проверенной источникам информации.

Также брянцам напомнили об официальных источниках. Только здесь можно получить достоверную и актуальную информацию:

max.ru/evkovalchuk max.ru/operativno32 max.ru/depzdrav32