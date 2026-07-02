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Происшествия2 июля 2026 12:53

В Брянской области ВСУ атаковали туристический автобус на границе с Республикой Беларусь

Автобус следовал из Минска в Анапу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Брянской области ВСУ беспилотным летательным аппаратом самолетного типа атаковали туристический автобус на границе с Республикой Беларусь, в Злынковском районе. Автобус следовал из Минска в Анапу. Об этом на своей странице ВКонтакте 2 июля сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам осколочные ранения получили два водителя автобуса, - рассказал врио губернатора Брянской области. - На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь.

С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание.

Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия.