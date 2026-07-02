Врио губернатора Брянской области подал документы в избирательную комиссию

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области также сообщил о том, что Президент Владимир Путин поставил задачу провести выборы в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций.

- Задачу выполняем. Создаем все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право, - сказал Егор Ковальчук.

Егор Викторович предупредил жителей Брянской области о том, что в ходе предвыборной кампании со стороны киевского режима возможны провокации, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе.

- Будьте внимательны и бдительны, доверяйте только официальным источникам! – сказал Егор Ковальчук.