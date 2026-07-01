В Брянске отметили День ветеранов боевых действий

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске у монумента «Круговая оборона» прошла памятная церемония, приуроченная к Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В событии участвовали врио губернатора Егор Ковальчук, Герой России Андрей Фроленков, представители администрации г.Брянска, общественных организаций, правоохранительных и силовых структур, участники СВО, члены военно-патриотических клубов, студенты, члены семей погибших защитников Отечества. Среди почётных гостей был и начальник Главного управления МЧС России по Брянской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Енин.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Офицеры и солдаты защищали интересы Отечества, рисковали собой в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и иных вооруженных конфликтах, и сегодня выполняют задачи специальной военной операции, - сказал Егор Ковальчук. - От имени всех жителей Брянской области выражаю им огромную благодарность. Спасибо родителям, воспитавшим настоящих героев. Благодарю ветеранов, которые делятся боевым и жизненным опытом с молодежью.

Память участников боевых действий почтили минутой молчания. К бюстам на Аллее Славы и к мемориалу возложили цветы.