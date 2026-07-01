Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены привезли восемь медалей с Первенства России по легкой атлетике спорта глухих. Спортивное событие прошло в Саранске. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Стали известны итоги соревнований среди юношей и девушек до 18 и 20 лет. В эти дни в Мордовию приехали спортсмены из 28 регионов страны, а также гости из братской Республики Беларусь.

В заключительный день соревнований брянские легкоатлеты вновь оказались в числе победителей и призеров. Анна Казеичева заняла петрво место в метании диска. Даниил Абрашов победил в метании молота. Серебряные медали соревнований у метателей диска Германа Солопеева и Ярослава Козлова.

В общей сложности наши спортсмены завоевали три золотые, две серебряные, три бронзовые медали.

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