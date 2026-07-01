Фото: Брянская областная станция переливания крови, ВКонтакте.

Водителям Брянской станции переливания крови посвятили песню. Об этом сообщают в соцсетях Брянской областной станции переливания крови.

Утром 1 июля на электронную почту медучреждения пришло необычное письмо. Водителям Брянской станции переливания крови прислали песню.

Текст содержит слова благодарности за доставку компонентов крови в приграничные районы и зону СВО для бойцов. Несмотря на сложный путь, водители регулярно доставляют по назначению ценные препараты. Они «везут надежду в горячем строю».