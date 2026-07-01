В Брянске обустраивают «умную» спортивную площадку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска асфальтируют «умную» площадку. Она находится на территории спортивной школы «Торпедо». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Как рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов, здесь сделают спортивную зону, которая будет оснащена современным оборудованием с QR-кодами и доступом к интернету. Цифровая инфраструктура позволит горожанам понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки.

- На площадке уже ведется асфальтирование основания, - рассказал заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов. - Окрашиваются фасад здания и ограждение спортивной школы. На площадке горожане смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол, заниматься воркаутом. Бесплатно пользоваться площадкой сможет любой желающий». ГАВРИЛОВ.

Объект строистроят по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Срок окончания строительства — август этого года.