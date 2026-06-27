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Происшествия27 июня 2026 18:55

Число погибших при атаке ВСУ в Брянской области увеличилось до двух

Врачи не смогли спасти пассажирку автомобиля
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Число погибших при атаке ВСУ в Брянской области увеличилось до двух человек. К сожалению, умерла женщина, пассажирка машины.

- Врачи сделали все возможное, но ранение женщины было слишком тяжелым, - написал врио губернатора Егор Ковальчук. - Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких.

Напомним, 27 июня украинский дрон-камикадзе атаковал припаркованную у магазина в деревне Петрятинка Злынковского района гражданскую машину. На месте погиб водитель. Пассажирку госпитализировали. Но, к несчастью, спасти женщину не удалось.