Михаил Терехов: чувство долга сильнее страха

Фото: "Брянскэнерго".

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Севского района электрических сетей филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Михаил Терехов более четверти века работает в энергетике. В его трудовой книжке всего одна запись – «Брянскэнерго».

Последние годы стали серьезным испытанием для энергетиков приграничья. Восстанавливать электроснабжение в Севском и Суземском районах после внешних воздействий нередко приходится в условиях повышенного риска.

В июне 2022 года при исполнении служебных обязанностей Михаил Терехов получил ранение. После восстановления он вернулся к работе. Для него это был осознанный выбор – продолжать заниматься делом, которому посвятил большую часть жизни.

В 2023 году Михаил некоторое время работал в Центре управления сетями филиала, однако вскоре вновь вернулся в РЭС, мастером бригады. По его словам, именно здесь он может принести наибольшую пользу людям.

Коллеги ценят Михаила за надежность, выдержку и особое внимание вопросам безопасности: в приграничье оценка рисков и забота о людях так же важны, как профессиональные навыки.

Именно на таких людях держится работа энергетиков в самых непростых условиях.