СК установил причастных к теракту с автобусом с белорусскими детьми в Брянской области

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Следователи России и Белоруссии установили причастных к террористическому акту в Брянской области, в котором пострадали дети. 17 июня ВСУ ударили дроном по движущемуся автобусу, который ехал из Гомеля в Геленджик. Одна пассажирка погибла, восемь человек получили травмы, среди которых шесть детей.

- Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории, - говорят в пресс-службе СК России.

Кроме того, правоохранители установили непосредственных исполнителей террористического акта. Это военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

Суд вынес постановление о привлечении пятерых военнослужащих ВСУ в качестве обвиняемых по уголовному делу. Их объявят в международный розыск и заочно заключат под стражу. Также выясняют, были ли другие соучастники преступления.

Напомним, уголовное дело, которое квалифицировали как террористический акт, расследуют следователи Главного следственного управления СКР вместе с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь.