В Брянске прошел фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ко Дню партизан и подпольщиков на стадионе «Спартак» провели фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем участвовали сотрудники структурных подразделений Брянской городской администрации и депутаты Брянского городского Совета. Представители власти померялись силами и защитили нормативы ГТО. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участники спортивного события состязались в прыжках в длину с места, в отжиманиях, подтягивании на перекладине, поднимании туловища из положения лежа на спине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия, рывке гири.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Каждый из участников показал достойную физическую подготовку и искреннее стремление к личному результату. Так, в своих возрастных группах первые и призовые места завоевали депутаты Брянского горсовета Алексей Солонкин, Сергей Сенин и Валерий Иванов, глава Советской районной администрации Денис Семёнов, председатель комитета по ЖКХ Андрей Казорин и его заместитель Игорь Бесхлебный, заместитель начальника управления по строительству и развитию территории города Брянска Сергей Кузнецов, начальник отдела ЖКХ Бежицкой районной администрации Алексей Горбачёв, другие муниципальные служащие.

Любой участник фестиваля теперь может продолжить сдавать нормативы в других дисциплинах комплекса, чтобы попытаться получить золотой, серебряный или бронзовый значок «ГТО».

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