В Брянске прошел фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В Брянске ко Дню партизан и подпольщиков на стадионе «Спартак» провели фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем участвовали сотрудники структурных подразделений Брянской городской администрации и депутаты Брянского городского Совета. Представители власти померялись силами и защитили нормативы ГТО. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Участники спортивного события состязались в прыжках в длину с места, в отжиманиях, подтягивании на перекладине, поднимании туловища из положения лежа на спине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия, рывке гири.
Каждый из участников показал достойную физическую подготовку и искреннее стремление к личному результату. Так, в своих возрастных группах первые и призовые места завоевали депутаты Брянского горсовета Алексей Солонкин, Сергей Сенин и Валерий Иванов, глава Советской районной администрации Денис Семёнов, председатель комитета по ЖКХ Андрей Казорин и его заместитель Игорь Бесхлебный, заместитель начальника управления по строительству и развитию территории города Брянска Сергей Кузнецов, начальник отдела ЖКХ Бежицкой районной администрации Алексей Горбачёв, другие муниципальные служащие.
Любой участник фестиваля теперь может продолжить сдавать нормативы в других дисциплинах комплекса, чтобы попытаться получить золотой, серебряный или бронзовый значок «ГТО».
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