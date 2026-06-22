Сотрудники «Брянскэнерго» познакомили студентов аграрного университета со спецификой работы энергетиков

Фото: «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» организовали экскурсию на учебно-тренировочный полигон для студентов второго и третьего курсов института энергетики и природопользования Брянского государственного аграрного университета.

Полигон, расположенный в Брянске, используется для дополнительной подготовки персонала, проведения практических занятий и соревнований профессионального мастерства среди сотрудников филиала.

С устройством и принципами работы оборудования подстанций 35 кВ и распределительных сетей 0,4–10 кВ будущих энергетиков познакомил начальник службы подстанций «Брянскэнерго» Сергей Трушкин. Он рассказал студентам об организации безопасного выполнения работ в электроустановках, проведении оперативных переключений и практической подготовке персонала. На учебном оборудовании специалисты отрабатывают действия по проверке отсутствия напряжения, установке заземления и применению электрозащитных средств.

Во время встречи сотрудники филиала также рассказали студентам о деятельности «Брянскэнерго», особенностях работы в энергетической отрасли и возможностях профессионального развития. Гости интересовались условиями труда на предприятии, необходимыми профессиональными навыками и перспективами трудоустройства.

«Брянскэнерго» на протяжении многих лет сотрудничает с учебными заведениями региона. Студенты профильных вузов и колледжей регулярно посещают энергообъекты филиала, знакомятся с работой электросетевого комплекса и получают практическое представление о будущей профессии.

В рамках профориентационной работы филиал предоставляет студентам возможность пройти производственную практику, а также стать участниками студенческого энергетического отряда в летний период.