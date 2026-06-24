В Брянской области выделят 382 млн рублей на возмещение ущерба сельхозпроизводителям приграничья

Фото: Егор Ковальчук.

В Брянской области выделят 382 миллиона рублей на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителям приграничных районов. Поддержку получат 19 хозяйств и предприятий в шести районах области. Об этом договорились на встрече врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

В Министерстве сельского хозяйства рассматривают вопрос о льготном кредитовании предприятий и организаций агропромышленного комплекса региона, которые пострадали от действий ВСУ. Они смогут получить деньги под три процента годовых. Перечень пострадавших предприятий отправили на согласование в Минсельхоз.

В прошлом году в Брянской области собрали рекордный урожай сои, больше стали выращивать сахарной свеклы, картофеля и других овощей. Увеличилось производство скота, птицы и молока, а надои на одну корову ставят рекорды. Аграрный экспорт из региона увеличился на треть по сравнению с плановыми показателями. Продукцию из Брянской области поставляют в 34 страны, сообщают в Министерстве сельского хозяйства.

- Брянская область — сильный растениеводческий и животноводческий регион, отметила Оксана Николаевна. - Многое делается, и результаты хорошие. При этом можно и нужно двигаться дальше: развивать переработку до конечного продукта, считать экономику проектов и за счет технологий увеличивать объемы производства. У нас для этого есть крупные компании и хороший потенциал.

В этом году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области выделили почти 4,5 миллиарда рублей. Еще два миллиарда рублей область получила по программе развития сельских территорий. Деньги пошли на улучшение жилищных условий, благоустройство сел и поселков, развитие дорожной сети.