В Брянской области ввели запрет на заправку бензина в емкости

Фото: Егор Ковальчук.

В Брянской области ввели запрет на заправку бензина в канистры и другие емкости. Эта мера нужна, чтобы избежать искусственного дефицита топлива. О ситуации на топливном рынке в регионе рассказал врио губернатора Егор Ковальчук.

На некоторых заправках заметили незначительное повышение цен на бензин. Жители жалуются на выросшую стоимость топлива на региональных заправках. Глава региона поручил разобраться с ценами.

Существуют трудности, связанные с доставкой топлива в приграничные районы. По бензовозам бьют беспилотники. Этот вопрос пытаются решить.

- Стараемся контролировать процесс, находимся на непосредственной связи с поставщиками топлива, - написал Егор Ковальчук. - В целом ситуация контролируемая, но мы прорабатываем меры, чтобы быть готовыми к разным сценариям.

В Брянске ажиотаж на покупку бензина начался несколько дней назад. Люди закупались впрок, часто наполняя кроме бака машины канистры. С неравномерными поставками топлива столкнулись многие соседние регионы: Калужская, Тульская, Липецкая, Московская области и другие. В некоторых вводятся ограничения на одну покупку. В Брянской области таких пока нет. Стабильные цены на бензин держат крупные федеральные сети. Но и на них топливо иногда заканчивается.