Фото: Егор Ковальчук.

Брянские паралимпийцы завоевали восемь золотых медалей на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Челябинске. Участие в соревнованиях принимают больше 400 спортсменов из 55 регионов нашей страны.

Первые места в своих дисциплинах заняли Артем Калашян и Виктория Сланова в беге на 100 метров, Владислав Аниканов в метании копья, Дарья Протченко, Альберт Хинчагов, Таймураз Хабалов и Алан Какойты в толкании ядра, Вероника Лапонова в рейс раннинге.

Брянские спортсмены завоевали три серебряные медали. Юлия Клименко в рейс раннинге, Владислава Костина в беге на 100 метров, Аслана Газзаева в метании копья. Бронза соревнований досталась Александру Хрупину в метании копья и Давиду Джатиеву в беге на 100 метров.

Паралимпийских легкоатлетов поздравил с отличным результатом врио губернатора Егор Ковальчук.