Что происходит с топливом на брянских автозаправках

Утром 26 июня федеральные сети полны бензина.

Сообщения о проблемах с поставками топлива начали распространяться в Брянской области примерно неделю назад. Через несколько дней после того, как при атаке дронов ВСУ пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод. Вечером в будний день на заправке в Брянске очередь.

- Проблемы с поставками? - спрашиваем на кассе.

- Нет, - отвечают, пока все стабильно. - Второй день такой ажиотаж, заправляются в канистры впрок.

Прошла неделя, ситуация с топливом сильно не изменилась, заправить машину можно. Но беспокойство автомобилистов не спадает. Утром все заправки предлагают все виды топлива. Вечером его разбирают. Вечером 26 июня все заправки "Роснефти" пустые. Утром на следующий день водители выстроились в очереди: вдруг, не хватит? Конечно, брянские очереди не сравнятся со столичными.

- В начале недели ехал по киевской трассе, - рассказал "КП-Брянск" автомобилист Владимир. - В Москве огромные очереди за бензином, заправляются тем видом топлива, что есть в наличии. В Калужской области ближе к Москве бензин был на федеральной трассе только в сторону Москвы. Чуть дальше от столицы - все АЗС полные.

Что с ценами? На АЗС федеральных сетей цены на топливо не изменились. По информации "РИА Стрела", «Роснефть» предлагает автомобилистам топливо по довольно приемлемым ценам – АИ - 95 за 69,20 рублей, АИ – 92 за 63,60 рубля, а ДТ за 75,05 рублей. «Лукойл» в Фокинском районе Брянска может заправить машину четырьмя видами топлива: АИ - 95 за 71,52 рубль, АИ – 92 за 65,44 рублей, ДТ за 77,23 рублей, АИ -100 за 93,14 рубля. Цены указаны за литр. На этой заправке не было очередей.

Цены выше на областной сети заправок «Держава». Литр АИ - 95 можно купить за 96 рублей, АИ - 92 за 89 рублей и ДТ за 89 рублей. Топливо дороже, но есть в наличии.

Рекорды по ценам бьют частные автозаправки. «Алекс Оил» на улице Объездной в Советском районе города Брянска за литр бензина марки АИ – 95 просит 96 рублей, литр АИ – 92 - за 94 рубля, а ДТ за 85 рублей. На АЗС «Коннект» на улице Брянского фронта цены примерно такие же. Самой дорогой на пути корреспондента оказалась заправка «Виктория» по улице Щукина в Советском районе Брянска. Здесь за литр АИ-95 просят аж 98,95 рублей. Литр АИ-92 стоит 96,95 рублей, а ДТ – 86,95 рублей.

На цены на областных сетях заправок еще 23 июня обратил внимание врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук и поручил разобраться, почему они высокие. На сайте брянского УФАС работу антимонопольного ведомства в части контроля цен на топливо пока не освещают.

Чтобы избежать создания искусственного дефицита, ввели запрет на заправку в емкости.

- Ехал сегодня и купил бензин в канистру, - рассказал "КП-Брянск" житель области. - Мне нужно заправить его в триммер для покоса травы. Без проблем продали топливо, правда, за наличный расчет.

На некоторых заправках вводят ограничения на продажу - 30 литров в один бак.

Брянские автомобилисты стараются держать бак в машине постоянно полным, с бензином. А вот от длительных поездок некоторые отказываются. Неизвестно, какая ситуация в других регионах.

В целом обстановка с топливом в Брянской области остается контролируемой. Ажиотаж во многом подогревается информационными вбросами в социальных сетях и сарафанным радио. Волна подобный сообщений провоцирует всплеск спроса. И, как правило, частники не упускают возможности воспользоваться ситуацией и заметно накручивают цены.