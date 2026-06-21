В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области детей

Фото: Егор Ковальчук.

В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Брянской области детей. Саму тяжелому пациенту-подросту 19 июня провели операцию. Сейчас он в реанимации, его состояние стабильное. К вечеру 20 июня он дышал самостоятельно, хотя раньше был на ИВЛ. С ним рядом находится мама.

Остальные пострадавшие дети находятся в хирургическом отделении РНПЦ детской хирургии в удовлетворительном состоянии.

Взрослого пациента, которого госпитализировали в Главный военный медицинский клинический центр №432 вооруженных сил Республики Беларусь, 20 июня был переведен из реанимации в общую палату. Его состояние оценивают как стабильное.

Напомним, 17 июня ВСУ атаковали дронами пассажирский автобус в Почепском районе. На нем детская футбольная команда из Гомельской области Белоруссии ехала на море в Геленджик. Погибла одна сопровождающая, восемь человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали сначала в брянские больницу, после на реанимобилях транспортировали в Белоруссию.