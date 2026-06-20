Парк Памяти в Сельцо станет объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Парк Памяти в городе Сельцо в Брянской области признают объектом культурного наследия регионального значения. С такой инициативной в областное правительство обратились представители общественности города. В Парке Памяти прошло выездное совещание, в котором участвовали сотрудники областного управления по охране и сохранению историко-культурного наследия и руководство Сельцо. В результате разработали «дорожную карту» работ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На территории Парка расположены воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Во время фашистской оккупации в лесу неподалеку уничтожили сотни пленных красноармейцев, партизан и мирных жителей. Братская могила уже сейчас является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством.

В Парке Памяти есть могила матери и сына Невдубских, на которой установлен памятник из розового гранита. Николай Невдубский был врачом, через немецкую больницу он снабжал медикаментами и лечил раненых партизан и подпольщиков. Весной 1942 года на него донесли предатели, фашисты арестовали врача и приговорили к расстрелу. Во время казни мать Невдубского Татьяна Ильинична бросилась под пули, пытаясь прикрыть собой сына. В послевоенные годы жители Сельцо увековечили память героев.

Благодаря пионерам Сельцовской школы №3 на месте расстрела героя-партизана Сергея Ивановича Матвеева, или Деда Матвея, как его называли, установили памятник. Семья Деда Матвея вся была партизанской с первых дней войны. По доносу предателей уже в октябре 1941 года Сергей Иванович был арестован. Фашисты его пытали, но своих он не выдал и погиб героически.

По инициативе пионеров Сельцовской школы №1 в 1964 году в Парке установили памятник юной партизанке-подпольщице Бежицкого объединенного партизанского отряда им. Виноградова Варваре Васюковой на месте ее расстрела.

- Памятник танкистам был открыт в 1985 году в честь 40-летия Победы по инициативе и на средства ветеранов 50-й армии Брянского фронта, - говорят в пресс-службе правительства региона. - В сентябре 1941 года в этих местах размещалась передвижная ремонтно-механическая мастерская легендарной 50-й армии Брянского фронта. Работая днем и ночью, слесари-механики восстанавливали и отправляли на фронт советские танки. Часто из танков извлекались тела погибших танкистов. Хоронили героев здесь же. По рассказам очевидцев, к октябрю 1941 г. на территории парка было более 30 могил советских воинов.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В 1963 году рабочие Брянского химического завода установили памятник на могиле погибших советских летчиков в честь 20-летия их гибели. В июне 1943 года над Сельцо был сбит транспортный самолет. Двух советских летчиков местные жители похоронили в Парке. Сейчас местные краеведы выясняют имена погибших летчиков.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Парк Памяти особо почитается жителями Сельцо. В год 80-летия Великой Победы школьники из Сельцовской школы №3 возле каждого захоронения установили информационные таблички, в которых подробно рассказывают о захоронениях и о подвигах советских патриотов. Здесь же можно прослушать аудиоэкскурсию о подвигах героев.