Один мирный житель погиб и женщина ранена после атаки брянского поселка Суземка

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В брянском поселке Суземка после атаки FPV-дронами погиб мирный житель. Еще одна женщина получила травмы. О трагедии утром 20 июня сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Глубокие соболезнования родным погибшего, - написал глава региона. - Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления.

Брянское приграничье подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ. Ни дня не проходит без погибшего или пострадавшего после ударов.

За ночь 20 июня в небе над Брянской области сбили 118 беспилотников. Утром в регионе объявили отбой беспилотной опасности.