Егор Ковальчук: набережной в Брянске нужна вторая очередь реконструкции

Фото: Егор Ковальчук.

Временно исполняющий губернатора Брянской области Егор Ковальчук 19 июня впервые проехался по областному центру в сопровождении руководителей города. Пешком прошли по гостевому маршруту. Егор Викторович отметил, что лестница и набережная нуждаются во второй очереди реконструкции и благоустройства. По словам главы региона нужно чаще и интереснее использовать общественные пространства, которых в Брянске не мало.

- Посмотрели дороги, дворы, - написал Егор Викторович. - Есть задачи, которые нужно решать, не все радужно, есть чем заниматься.

Основные проблемы города, которые обозначил руководитель области: благоустройство, уборка, дорожное покрытие, дворовые проезды, роспись на стенах. Егор Ковальчук предложил творческую энергию горе-художников, которые рисуют на стенах зданий, направить в позитивное и конструктивное русло.

Врио губернатора пообещал, что следующие поездки по Брянску будут направлены на выявление и решение проблем. Также он сообщил, что проедет по районным центрам, в том числе и приграничным.