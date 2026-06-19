В Брянске накануне профессионального праздника чествовали медработников

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске накануне профессионального праздника чествовали медицинских работников. Награды лучшим врачам и медсестрам 18 июня вручили в областном правителсьтве.

- Вы ежедневно спасаете жизни, здоровье людей, - поздравил медиков врио губернатора Егор Ковальчук. - Особенно важно, когда счёт идет буквально на секунды. Быть врачом — особое призвание, склад характера, отношение к своей работе и, что самое важное, к людям. Отдельно благодарю медработников приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Их мужество вызывает огромное уважение.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" указом президента присвоено заведующему гинекологическим отделением Брянской городской больницы № 4 Андрею Дмитракову и заведующему хирургическим отделением Фокинской городской больницы имени Гедройц Валерию Моисеенкову. Медалью Луки Крымского наградили заведующую Подывотским фельдшерско-акушерским пунктом Навлинской райбольницы Марию Турпакову, фельдшера скорой медицинской помощи Погарской райбольницы Оксану Щурову и заведуюую Страчевским фельдшерско-акушерским пунктом Суземской райбольницы Елену Курнаеву.

Еще полтора десятки медработников наградили Почетными грамотами Губернатора Брянской области, Почетными грамотами Брянской областной Думы и Благодарственными письмами Главного федерального инспектора.

Цветы и подарки волонтеры-медики вручили ветеранам здравоохранения.

День медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году он выпал на 21 июня.