В Брянске откроют первую в стране Академию женского бокса

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске откроется первая в стране Академия женского бокса. Этот вопрос обсудили на встрече временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук и депутат Госудмы, руководитель Федерации бокса Брянской области, чемпион мира и России Николай Валуев. Она состоялась 18 июня, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Земельный участок под строительство выделили рядом с кадетской школой в Брянске. По словам Егора Ковальчука, область возьмет на себя вопросы подготовки площадки под строительство, подключения участка к коммуникациям и непосредственной реализации проекта. Предполагается, что будут использованы средства федеральной программы.

- Девушки как всегда впереди, - отметил врио губернатора. - У нас уже есть чемпионки Европы, мастер международного класса по боксу — Елена Бабичева, две спортсменки — в сборной России. Будем работать над созданием полноценного центра бокса.

Кстати, за прошедшие семь лет в Брянской области открыли 12 полностью оборудованных залов для занятия боксом.