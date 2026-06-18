В Брянской области сто баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 34 выпускника

София Волкова. Фото: Егор Ковальчук.

В Брянской области на ЕГЭ по русскому языку максимальное количество баллов получили 34 выпускника. Это ученики Брянского городского лицея №1 имени А. С. Пушкина, Медицинского Сеченовского предуниверсария, а также школ Брянска, Новозыбкова, Клинцов, Дятьково, Красной Горы, Жирятино и Брянского района.

В регионе появилась первая двухсотбалльница. Выпускница гимназии №6 София Волкова набрала по сто баллов по русскому языку и по литературе. Она увлекается рисованием, уже закончила Брянскую художественную школу, тоже на "отлично". София хотела бы поступить в высшее учебное заведение в Санкт-Петербург на направление "Художник-график", а после заниматься оформлением книг.

Выпускница гимназии № 6 Брянска София Волкова набрала по сто баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Девушка увлекается рисованием, с отличием окончила Брянскую художественную школу и планирует получить высшее образование в Санкт-Петербурге на направлении «Художник-график», чтобы в дальнейшем заниматься оформлением книг.

Сестры Сиваева из лицея №1 получили двести балов на двоих - Анна заработала максимальную оценку на ЕГЭ по русскому языку, Софья - по химии.

Выпускников, добившихся выдающихся результатов на экзаменах, их родителей и учителей поздравил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.