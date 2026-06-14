Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянское «Динамо» обыграло Динамо-Ставрополь. Матч состоялся на стадионе «Динамо» и завершился со Счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Об этом на своей странице ВКонтакте 14 июня сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Перед матчем пообщались с командой и тренером Андреем Антанасовичем Канчельскисом, - рассказал Егор Ковальчук. - В ближайшее время состоится рабочая встреча, знаю, какие есть проблемные вопросы, в том числе ремонт стадиона, но многое зависит и от самих игроков.

Врио губернатора Брянской области отметил, что для брянского «Динамо главное — оправдать ожидания болельщиков в следующем сезоне. Также Егор Ковальчук отметил и сильную поддержку футболистов.

- Желаю команде только побед! – сказал Егор Викторович.

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