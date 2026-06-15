«Россети Центр» обеспечит надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ в Брянской области

Фото: Брянскэнерго.

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») обеспечивают электроснабжение пунктов приема государственных экзаменов (ЕГЭ) в 51 образовательном учреждении Брянской области.

Кампания по сдаче государственных экзаменов в школах Брянской области проходит с 1 июня по 9 июля. В дни проведения экзаменов действует режим технологической тишины: приостановлены плановые ремонты, переключения на энергообъектах, от которых запитаны пункты приема экзаменов.

Перед началом государственных экзаменов энергетики реализовали ряд превентивных мер: осмотрели линии электропередачи и электроустановки, снабжающие электроэнергией пункты приема ЕГЭ, подготовили 47 резервных генераторов суммарной мощностью более 0,5 МВт.

Качество и надежность электроснабжения школ обеспечивают 56 бригад, 168 специалистов «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро». В режиме готовности находятся 56 единиц техники. Во всех пунктах сдачи экзаменов дежурят ответственные за бесперебойное электроснабжение школ. Организовано их постоянное информационное взаимодействие с администрациями образовательных учреждений.