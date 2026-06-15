В Брянске приступили к ремонту парка "Олимпийский" в Володарским районе

Фото: администрация Володраского района.

В Брянске стартовал капитальный ремонт парка "Олимпийский" за ГДК Володарского района. На его реконструкцию выделили почти 100 миллионов рублей. По контракту, подрядчик должен закончить работы не позднее 2 ноября 2026 года.

Парк "Олимпийский" стал победителем народного голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" еще в прошлом году.

В первую очередь, в парке уберут аварийные деревья. Таких на территории насчитали порядка 80 штук. Это ясени и тополя. В обновленном парке появятся баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для воркаута, детский городок с оборудованием для ребят разного возраста. В порядок приведут агитплощадку. В парке появится видеонаблюдение и новое освещение.

В "Олимпийском" высадят и новые саженцы деревьев - 130 остролистных кленов, 65 акаций, 65 сосен, 24 ели, 50 кустов спиреи японской и 89 кустов пузыреплодника.