В «Брянскэнерго» чествовали участников соревнований профмастерства «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: "Брянскэнерго".

В филиале «Россети Центр» - «Брянскэнерго» поздравили членов команды, занявшей третье место среди филиалов «Россети Центр» в соревнованиях профессионального мастерства работников блоков реализации услуг филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Встречу открыл директор филиала Федор Алексеевич Капшуков. Он поблагодарил за высокий профессионализм и сплоченность, проявленные в ходе прохождения конкурсных испытаний, Дениса Полозова, Алексея Баблакова, Артура Нефедова и Александра Лазарева – членов брянской команды. Поздравляя коллег, директор отметил, что на протяжении нескольких лет представители филиала входят в число победителей соревнований профмастерства блоков реализации услуг «Россети Центр». Это говорит о высоком уровне мастерства наших бригад и дает основания полагать, что и в будущем наш персонал продолжит занимать ступени победного пьедестала. Руководитель также пожелал коллегам успехов в профессиональной деятельности.

Напомним, соревнования прошли в Обнинске в начале июня. Участники из 20 команд боролись за звание самых лучших при прохождении конкурсных этапов, направленных на выявление знаний и умений в части реализации услуг и организации учета электроэнергии.

Энергетикам необходимо было продемонстрировать теоретические знания и умение применить их на практике. В качестве прохождения испытаний участники выявляли факты безучетного потребления, выполняли поверку и монтаж интеллектуальных приборов учета, выезжали на реальные объекты электросетевого хозяйства потребителей Калужской области.

По итогам соревнований команда «Брянскэнерго», набрав 213,36 баллов, заняла почетное 3 место в контуре «Россети Центр». Среди участников двух Обществ брянские энергетики стали четвертыми.