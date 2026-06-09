Брянские следователи побывали в Центре помощи детям

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Уже стало доброй традицией для сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области оказывать поддержку Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Карачевского района, - рассказали в региональном следственном управлении.

Сотрудники регионального следственного управления привезли своим подопечным подарки, поблагодарив руководителя Центра помощи детям Марию Ревенок и коллектив работников за труд и большое сердце и поздравили с Днем социального работника.

С 2009 года офицеры ведомства взаимодействуют с этим учреждением. Тогда оно называлось Карачевским домом ребенка.

Центр помощи детям в Карачеве - это место, где высокопрофессиональный подход его работников к своим обязанностям наполнен бесконечно искренними чувствами любви и милосердия к детям, оставшимся без попечения родителей, некоторым из которых требуется постоянная паллиативная помощь.

Работники Центра на протяжении всего времени его существования создают атмосферу тепла и уюта для маленьких воспитанников. В отдельные годы в учреждении находилось несколько десятков детей, сейчас в нем помогают 17 детям до 4-х лет.