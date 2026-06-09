Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал на производственной площадке «Брянского арсенала». Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- С генеральным директором холдинга ООО «Строительно-дорожные машины» Константином Александровичем Николаевым и управляющим директором ЗАО «Брянский арсенал» (входит в холдинг) Дмитрием Петровичем Понихидкиным обсудили возможность создания на свободных производственных площадках индустриального парка, - рассказал врио главы брянского региона.

На предпрятии сейчас выпускают 60 процентов всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения, телескопические погрузчики.

- Это единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн, - отметил Егор Ковальчук. - Основные потребители продукции — строительные и дорожные организации.

По программе импортозамещения разрабатывают модели мощных сельскохозяйственных тракторов. Также в разработке — новые фронтальные погрузчики и автогрейдеры. Сейчас идет выпуск пилотных партий, в планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить отчисления налогов в бюджет.