Брянское "Динамо" закончило сезон на первом месте турнирной таблицы

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" закончило весеннюю часть сезона на первом месте турнирной таблицы и заслужило выход из группы "Серебро" в группу "Золото" на сезон 2026/2027. Команда сыграла 18 матчей. Из них 11 оказались победными, три игры футболисты сыграли вничью, четыре проиграли. Шесть побед подряд футболисты одержали на домашнем стадионе "Динамо".

Последняя встреча с командой "Динамо-Ставрополь" состоялась на домашнем стадионе в Брянске в воскресенье, 14 июня. Хозяева обыграли гостей со счетом 2:1. Голы забили на 39-й минуте Иван Соловьев, на 43-й - Сергей Грибов. На 85-й минуте матча ответили соперники голом Андрианова.

На стадион в Брянске на заключительный матч пришло больше 4300 болельщиков. По информации брянского футбольного клуба, это абсолютный рекорд сезона.

На игре присутствовал и врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Перед матчем он пообщался с тренером Андреем Канчельскисом и командой.

- В ближайшее время состоится рабочая встреча, - отметил Егор Ковальчук. - Знаю, какие есть проблемные вопросы, в том числе ремонт стадиона, но многое зависит и от самих игроков. Главное - оправдать ожидания болельщиков в следующем сезоне.

Матчи следующего сезона начнутся после небольшого перерыва в 20-х числах июля.