Егор Ковальчук наградил работников и ветеранов социальной сферы

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, канал в МАХе.

Врио губернатора Брянсокйо бласти Егор Ковальчук поздравил с профессиональным праздником и наградил работников и ветеранов социальной сферы. Об этом Егор Викторович сообщает в своем канале в мессенджере МАХ.

- День социального работника — это праздник для более пяти с половиной тысяч людей, которые делают одно большое и важное дело, - сказал Егор Ковальчук. - В их числе сотрудники домов социального обслуживания, центров помощи детям, социально-реабилитационных центров, отделов социальной защиты, органов опеки.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, канал в МАХе.

Соцработники каждый день помогают людям с особыми жизненными обстоятельствами.

- Особое внимание государства — участникам специальной военной операции и их семьям, - отметил врио главы брянского региона. - Для них в регионе предусмотрен широкий комплекс мер поддержки. Объем бюджетных средств на эти цели — более 6 млрд рублей. Это огромная сумма, и наша общая задача сделать так, чтобы она была использована максимально эффективно, и именно в тех ситуациях, где эти средства жизненно необходимы. Бюджет региона год от года становится все более социально ориентированным, и дальше это направление будет продолжено и поддержано.

Егор Ковальчук поблагодарил каждого сотрудника за профессионализм, мужество и теплоту в душе по отношению к своим подопечным.