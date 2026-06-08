Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские тяжелоатлеты привезли золото и серебро с Первенства России. Соревнования среди юниоров и юниорок прошли в Ноябрьске. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Спортсмен СШОР «Сталь» Максим Могучев занял первое место в сумме двоеборья с результатом 351 килограмм.

Максим выступал в весовой категории до 102 килограммов и подтвердил свой высокий класс. Тренирует спортсмена Николай Евсеев.

Второе место завоевал Еще один спортсмен СШОР «Сталь» Артем Трошин. В сумме двоеборья его результат – 341 килограмм. Артем выступал в весовой категории до 109 килограммов. Он занимается у тренера Андрея Евдокимов.

«КП-Брянск » поздравляет брянских спортсменов с прекрасными результатами!

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