Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске остановки украсили цветами. Идею сотрудники дорожного управления позаимствовали у коллег из Белоруссии, побывав там. И теперь в городе появился новый вид озеленения - цветочная остановка. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Разноцветные петунии расцвели возле ТРЦ «Родина».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Нарядная остановка, а она большая — из двух цветочных домиков, — завершающая часть симпатичной композиции, которая постепенно выстроилась на проспекте Ленина, - рассказали в мэрии Брянска. - На дамбе смотровая площадка радует подвесными клумбами, кафе украсили цветами летние веранды, уютный скверик рядом с «Родиной» ждёт всех, кто устал от жары. Сквер к лету дорожная служба уже подготовила: аккуратно покошена трава, высажена клумба.