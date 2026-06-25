В Брянске открыли памятную доску герою СВО Виктору Хоюзко

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске 25 июня открыли памятную доску герою СВО Виктору Хоюзко. Она появилась на фасаде здания Брянского городского водоканала по инициативе директора предприятия, сообщают в пресс-службе мэрии.

Виктор Хоюзко работал в водоканале слесарем аварийно-восстановительных работ канализационной сети. В 2022 году победил в конкурсе «Лучший по профессии».

Виктор Александрович родился в селе Борщево в Погарском районе. С детства любил играть в футбол и рисовать. Как и его отец, Александр Александрович, Виктор - голубятник, разводил птиц. Закончил Брянский строительный колледж им. профессора Н. Е. Жуковского, отслужил в армии и пошел работать. В 2022 году был призван по мобилизации. 10 октября 2023 года Виктор Хоюзко погиб под Купянском в Харьковской области. Посмертно его наградили орденом Мужества. Два дня Виктор не дожил до своего 26-летия.

На митинг перед открытием мемориальной доски собрались родные Виктора, друзья, коллеги. В небо запустили белых голубей.

- Пусть мой Герой будет Героем своего времени, послужит примером для будущих поколений, - сказала мама Виктора Хоюзко. - Быть воином — жить вечно.