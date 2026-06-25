Брянская область заняла последнее место в рейтинге ЦФО по индексу промышленного производства

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Брянская область заняла последнее месте в рейтинге среди регионов ЦФО по индексу промышленного производства. Данные за январь-май 2026 года опубликовал Росстат. По сравнению с этим же периодом прошлого года индекс промышленного производства в регионе упал на 14,5%.

Соседи Брянской области, наоборот, в лидерах рейтинга. Смоленская область находится на втором месте после Москвы с ростом в 10,6%. Не отстает и Курская область. У нее третье место с показателем в 10,4% роста.

Индекс промышленного производства Орловской и Белгородской областей снизился, но не так сильно как в нашем регионе - на 0,5% и 1,9% соответственно.

В Брянской области больше всего просело металлургическое производство (52% к 2025 году), производство текстильных изделий (52,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (53,4%), производство кожи и изделии из кожи (62,7%).

В целом обрабатывающие производства сработали на 84,8% по сравнению с январем-маем 2025 года.