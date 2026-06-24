Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Накануне Дня медицинского работника, который традиционно отмечают в третье воскресенье июня, в правительстве Брянской области награждали лучших врачей и медсестер. В этом году свой профессиональный праздник медицинские работники отметили 21 июня.

– Вы ежедневно спасаете жизни, здоровье людей, – сказал в своем поздравлении врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. – Особенно важно, когда счет идет буквально на секунды. Быть врачом – особое призвание, склад характера, отношение к своей работе и, что самое важное, к людям. Отдельно благодарю медработников приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Их мужество вызывает огромное уважение.

Также вручали награды и тепло поздравляли работников отрасли здравоохранения председатель Брянской областной думы Валентин Суббот и главный Федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Торжественность момента разделили сенатор Российской Федерации Вадим Деньгин, председатель Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олег Матыцин, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Александр Богомаз и Николай Щеглов. А также заместители губернатора Брянской области, руководители города Брянска, руководители федеральных территориальных органов государственной власти Брянской области, работники и ветераны сферы здравоохранения.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» указом президента присвоено заведующему гинекологическим отделением Брянской городской больницы № 4 Андрею Дмитракову и заведующему хирургическим отделением Фокинской городской больницы имени Гедройц Валерию Моисеенкову. Медалью Луки Крымского наградили заведующего Подывотским фельдшерско-акушерским пунктом Навлинской центральной районной больницы Марию Турпакову, фельдшера скорой медицинской помощи Погарской центральной районной больницы Оксану Щурову и заведующего Страчевским фельдшерско-акушерским пунктом Суземской центральной районной больницы Елену Курнаеву.

Также медработникам вручали Почетные грамоты губернатора Брянской области, Почетные грамоты Брянской областной думы и Благодарственные письма Главного федерального инспектора.