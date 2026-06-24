Медицинскому братству верны

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина накануне профессионального праздника прошло яркое торжество.

По традиции в третье воскресенье июня в нашей стране чествуют медицинских работников. В этом году День медицинского работника выпал на 21 июня. Принятые и спасенные за смену десятки пациентов. Круглосуточная работа. Моментальные решения, от которых зависит человеческая жизнь. Здесь и сейчас! И никакого права на ошибку.

Именно в таком ритме работают медицинские работники Брянской области. В их честь в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина накануне профессионального праздника прошло яркое торжество.

Преклонения и уважения достойны

Медицинских работников на торжественном мероприятии благодарили, награждали, поздравляли, дарили им самые теплые и искренние пожелания.

Заместитель губернатора Брянской области Сергей Галаганов в своем выступлении отметил, что День медицинского работника объединяет всех, кто стоит на защите жизни, здоровья и благополучия людей.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

– Это поистине герои нашего времени! – сказал Сергей Александрович. – Невозможно разделить труд врача, медсестры, санитарки, водителя «Скорой помощи». Это единое братство людей единых по духу, чьим смыслом жизни является спасение жизней людей. И сегодня в этом зале находится лишь малая часть лучших представителей здравоохранения Брянской области. Они также ежедневно спасают жизни людей. Я хочу вам сказать большое спасибо не только за ваш каждодневный труд, но и за те моменты, когда именно путем единения вы спасаете жизни людей.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Также Сергей Галаганов подчеркнул, что открытие филиала Сеченовского университета в Брянской области станет заметным толчком в развитии брянской медицины. Это стало возможным благодаря совместному решению ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Виталия Глыбочко и в то время губернатора Брянской области Александра Богомаза.

– Великолепное здание филиала – всего лишь оболочка, внутри которой скрывается большое будущее, – отметил Сергей Александрович. – Будущее в том, что здесь произойдет слияние клинической медицины и науки.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

«Спасибо за то, что вы есть!»

Свои теплые слова поздравления со сцены сказал депутат Государственной Думы Александр Богомаз.

– Уважаемые медицинские работники! От всей души хочу поздравить вас с вашим профессиональном праздником! А в вашем лице – всех наших медицинских работников на территории нашей Брянской области и сказать слова огромной благодарности за ваш каждодневный, тяжелый, но очень почетный труд, – сказал Александр Васильевич. – Критические ситуации сегодня показывают, что вы работаете быстро, профессионально и оказываете всю необходимую помощь жителям Брянской области.

Сенатор Российской Федерации Вадим Деньгин в своем поздравлении отметил, что в жизни каждого человека главное – здоровье.

– Вы сопровождаете человека с самого рождения, – сказал Вадим Евгеньевич. – Вы даете возможность людям строить карьеру, создавать семьи, достигать высоких результатов, создавать что-то свое. Огромное спасибо за то, что вы есть!

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Использовать весь потенциал

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олег Матыцин тепло поздравил виновников торжества и поблагодарил за то, что они дарят возможность быть человеку здоровым.

– К великому сожалению, люди болеют, к великому счастью, они выздоравливают, – сказал Олег Васильевич. – И наш великий долг быть благодарными врачам за то, что они дарят нам возможность быть здоровыми. И здоровье позволяет нам и всем, кто рядом с нами, быть счастливыми и думать о многом другом. Низкий вам поклон за вашу работу, за ваше служение священному долгу.

По мнению депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Щеглова, День медицинского работника – общенародный праздник.

– Нет ни одного человека, кто бы ни касался системы здравоохранения. Это самая главная социальная услуга. Медики всегда нужны – особенно в период тяжелых испытаний. Хочется высказать слова признательности и благодарности. И одно только пожелание: «Берегите себя!»

Также Николай Щеглов пожелал служителям медицины использовать весь новейший потенциал, все современные достижения в борьбе за жизнь пациента.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

«Самые милосердные, самые надежные…»

В тот торжественный вечер в адрес медицинских работников прозвучали поздравления от директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Маргариты Зайцевой. Маргарита Анатольевна назвала брянских медиков самыми лучшими, самыми милосердными, самыми профессиональными, добрыми и надежными. Она пожелала им здоровья, добра, благополучия и мира.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Депутат Брянского городского Совета народных депутатов Инна Письменная присоединилась к словам поздравления. Инна Николаевна также пожелала спасителям человеческих жизней крепкого здоровья, позитива, карьерного роста и много сил.

Глава регионального исполкома ОНФ в Брянской области, президент брянской общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Лариса Третьякова, обращаясь к медицинским работникам, отметила их профессионализм и мужество в свете сегодняшних событий.

– Вы всегда готовы переключиться с планового приема на экстренную помощь, когда счет идет на секунды. Когда сердце замирает от страха за себя и за своих близких, вы профессионально, слаженно и безошибочно оказываете помощь. Наша великая страна всегда гордится героями в белых халатах. Я желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия, низкий поклон за ваш труд и желаю вам ангела-хранителя.

«Выбор на всю жизнь»

Проректор по инновационной и клинической деятельности Сеченовского университета Евгений Алексеевич Безруков передал поздравления от имени ректора Сеченовского университета, академика Российской академии наук Петра Глыбочко и пожелал медработникам добра? любви, счастья и мирного неба. А открытый в Брянской области филиал вуза назвал «храмом, где учат лечить».

– Я считаю, что этот храм займет достойное место в вашем регионе, в Брянске, сказал Евгений Алексеевич. – В этом году окончат первый курс уже 138 студентов, на будущий год будет набор 408 абитуриентов. Хотел бы сказать, что из поступивших и учащихся на протяжении последнего года каждый третий – выходец из медицинской семьи. Это дает огромную мотивацию.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина в своем поздравлении отметила, что профессия медицинского работника – это осознанный выбор на всю жизнь.

– В медицинской работе врач или средний медицинский работник – это не просто работник, это осознанный выбор на всю жизнь, – сказала Татьяна Петровна. – Каждый час, каждую минуту, каждую секунду медицинские работники отдают себя за самое главное, что есть на земле: это человеческая жизнь и благодарность тех пациентов, которых они спасли. Я хочу поблагодарить всех вас за ваш вклад, за ваш профессионализм, за ваше трудолюбие, за вашу любовь к профессии, за ваш правильный выбор. И конечно, благодарю наших наставников-ветеранов. Низкий вам поклон! Огромные слова благодарности тем, кто сейчас в настоящую минуту, без выходных, в режиме круглосуточной работы остается на своих рабочих местах. Я хочу поблагодарить всех тех, кто ежедневно оказывает помощь участникам специальной военной операции.

За профессиональное мастерство…

Во время торжества в честь Дня медицинского работника прошла большая и яркая церемония награждения. С улыбками на лицах на сцену выходили врачи, медсестры, фельдшера скорой медицинской помощи и получали заслуженные награды за свой многолетний, плодотворный труд, профессиональное мастерство и преданность своему делу.

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены: Владислав Бойко, главный врач Брянской областной психиатрической больницы № 1, и Вадим Жарков, главный врач Климовской центральной районной больницы.

Были вручены благодарности сенатора РФ, благодарности депутата Госдумы, комитета по охране здоровья, Почетные грамоты главы города Брянска, знак «Народный фронт. Всё для победы».

Лучшие из лучших

За внесение значительного вклада в развитие Сеченовского университета, в том числе Брянского филиала Сеченовского университета благодарностью вуза поощрили: коллектив Брянской областной больницы № 1 (главный врач Светлана Хандожко), Елену Скоробогатову, заведующую Дмитровским фельдшерским пунктом Почепской центральной районной больницы, Марину Захарову, директора Брянского базового колледжа. Также Почетную грамоту Сеченовского университета вручили директору департамента здравоохранения Брянской области Татьяне Маркиной.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Бурными аплодисментами зал приветствовал победителей региональных этапов двух Всероссийских конкурсов – конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На торжественном мероприятии чествовали тех, кто внес неоценимый вклад в развитие здравоохранения Брянской области – ветеранов отрасли. В их адрес прозвучали слова поздравления и благодарности, а на память были вручены подарки.

Но не только Почетные грамоты и награды стали подарками для медицинских работников в честь их профессионального праздника. Состоялась премьера песни «Братство медицины», слова которой написала главный врач Брянской городской поликлиники № 1 Инна Письменная. Прекрасный музыкальный сувенир, яркую концертную программу для виновников торжества подготовили творческие коллективы и солисты Брянской областной филармонии и Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина. Их запоминающиеся выступления внесли особый колорит в праздничную атмосферу.