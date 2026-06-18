В Брянске ветерану Великой Отечественной войны Борису Шапошникову исполнилось 102 года

Фото: Егор Ковальчук.

В Брянске ветерану Великой Отечественной войны Борису Шапошникову 18 июня исполнилось 102 года. Бориса Васильевича у него дома поздравил временно исполняющий губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Офицерская выправка, ясный ум, большое доброе сердце, а главное — бесконечная любовь к людям, Родине, - делится своими впечатлениями после встречи с ветераном Егор Ковальчук.

Борис Васильевич отправился на фронт 18-летним пареньком. Служил под Сталинградом, освобождал от фашистов Донбасс, Белоруссию, Прибалтику в составе Южного и Первого Прибалтийского фронтов. День Победы 1945 года он встретил в Кенигсберге.

Егор Ковальчук поделился, что один из его дедушек прошел похожий по географии путь во время Великой Отечественной войны - от Сталинграда до Кенигсберга.

Борис Васильевич отмечает день рождения в окружении семьи.

- От всей души желаю Борису Васильевичу здоровья, бодрости духа и, конечно, мирного неба над головой! - написал Егор Ковальчук.

"Комсомольская правда в Брянске" присоединяется к поздравлениям ветерана с днем рождения. Борис Васильевич Шапошников - герой наших прошлых материалов.