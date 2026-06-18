Брянская облдума назначила выборы губернатора на 20 сентября

Фото: Брянская областная Дума.

Брянская областная Дума назначила выборы губернатора региона на 20 сентября 2026 года. Для этого парламентарии собрались на внеочередное заседание 18 июня, где приняли постановление о назначении выборов главы региона. На тот же день назначили дополнительные выборы депутаты облдумы по восьмого созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу №28, сообщают в пресс-службе заксобрания.

Для проведения выборов губернатора выделили ассигнования из зарезервированных средств. Поэтому основные параметры бюджета не изменятся.

Всего депутаты рассмотрели на внеочередном заседании пять вопросов. Среди них - поддержка законодательной инициативы в Госудуму, которая предлагает изменения в статью 393 Трудового кодекса РФ и поправки в закон «Об охране окружающей среды Брянской области».