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Общество18 июня 2026 15:28

Брянская облдума назначила выборы губернатора на 20 сентября

В этот же день состоятся дополнительные выборы депутата
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Брянская областная Дума.

Фото: Брянская областная Дума.

Брянская областная Дума назначила выборы губернатора региона на 20 сентября 2026 года. Для этого парламентарии собрались на внеочередное заседание 18 июня, где приняли постановление о назначении выборов главы региона. На тот же день назначили дополнительные выборы депутаты облдумы по восьмого созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу №28, сообщают в пресс-службе заксобрания.

Для проведения выборов губернатора выделили ассигнования из зарезервированных средств. Поэтому основные параметры бюджета не изменятся.

Всего депутаты рассмотрели на внеочередном заседании пять вопросов. Среди них - поддержка законодательной инициативы в Госудуму, которая предлагает изменения в статью 393 Трудового кодекса РФ и поправки в закон «Об охране окружающей среды Брянской области».