В Климовском районе две девочки пострадали при атаке украинского дрона

Фото: Егор Ковальчук.

В селе Чуровичи Климовского района двое детей пострадали при атаке украинским дроном-камикадзе. О новом террористическом акте киевского режима сообщил 18 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

ВСУ атаковали движущийся автомобиль. В нем нем ехала мать и две дочери 10 и 11 лет. Дрон целенаправленно преследовал машину. Женщина пыталась уйти от удара, но у нее не получилось.

Травмы получили две девочки. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших детей доставили в больницу, медики делают все от них зависящее.

- Подключены лучшие специалисты, - написал Егор Ковальчук. - Держу ситуацию на личном контроле.