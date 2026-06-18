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Происшествия18 июня 2026 10:30

В Климовском районе две девочки пострадали при атаке украинского дрона

Мать везла детей на машине
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Егор Ковальчук.

Фото: Егор Ковальчук.

В селе Чуровичи Климовского района двое детей пострадали при атаке украинским дроном-камикадзе. О новом террористическом акте киевского режима сообщил 18 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

ВСУ атаковали движущийся автомобиль. В нем нем ехала мать и две дочери 10 и 11 лет. Дрон целенаправленно преследовал машину. Женщина пыталась уйти от удара, но у нее не получилось.

Травмы получили две девочки. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших детей доставили в больницу, медики делают все от них зависящее.

- Подключены лучшие специалисты, - написал Егор Ковальчук. - Держу ситуацию на личном контроле.