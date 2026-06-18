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Происшествия18 июня 2026 9:50

Пострадавших при атаке ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области транспортировали в Белоруссию

Для этого в Брянск приехали медики из Белоруссии и Центра медицины катастроф
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Егор Ковальчук.

Фото: Егор Ковальчук.

Всех пострадавших при атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области транспортировали в Белоруссию. Для этого в Брянск приехали белорусские медики и специалисты Центра медицины катастроф из Москвы. Из Белоруссии направили три реанимационные бригады, даже подготовили санитарную авиацию. Но, судя по всему, вертолет не понадобился.

- Наши доктора сработали оперативно и профессионально, оказали всю необходимую помощь на высшем уровне, - отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. - Но всем хочется домой, где и родные стены лечат. Медики провели контрольные исследования и подготовили раненых к транспортировке.

Глава Брянской области вновь выразил соболезнования родным погибшей женщины и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Накануне Егор Ковальчук навестил раненых ребят в Брянской областной детской больнице.

Уже вечером 17 июня всех пассажиров, которые не получили травмы под охраной отправили в Белоруссию.

Напомним, 17 июня на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая ехала в спортивный лагерь в Геленджике, ВСУ ударили беспилотником. На месте погибла сопровождающая группу. Восемь человек получили ранения, шестеро из них - дети.