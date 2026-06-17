Президент России поручил оказать помощь пострадавшим после теракта ВСУ в Брянской области

Президент России Владимир Путин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим после теракта в Брянской области белорусским гражданам. Глава государство позвонил министру здравоохранения Михаилу мурашку, сообщают в пресс-службе Кремля. Президент поручил принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.

В Кремле назвали атаку ВСУ на белорусский автобус в Брянской области террористическим актом киевского режима. По статье "Террористический акт" российские следователи завели уголовное дело после атаки.

Автобус с детьми-футболистами из Гомеля попал под обстрел украинским беспилотником на федеральной трассе в Брянской области 17 июня. Детей везли на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождающая группу женщина. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Шестерых детей госпитализировали, один из них остается в тяжелом состоянии.

Из Москвы и Минска в Брянск направили медицинских специалистов. Решается вопрос о транспортировке пострадавших граждан Белоруссии на родину.