Врио губернатора Брянской области поздравил с Днем России жителей региона

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил с Днем России жителей региона.

- Этот праздник, символизирующий национальное единство, гражданский мир и согласие, объединяет всех, кто гордится славным прошлым нашей великой страны, ответственно строит её настоящее и с уверенностью смотрит в будущее, - говорится в поздравлении. - Отмечая независимость России, мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, боровшихся за свободу Родины и победивших в самой страшной в истории человечества войне.

Сегодня, когда фашизм вновь возродился в соседней стране, когда ежедневно ведутся атаки на мирных жителей России, наши защитники мужественно, рискуя жизнью, отстаивают национальные интересы Отечества в зоне специальной военной операции, на приграничных территориях. Уверен, враг будет разбит, победа обязательно будет за нами!

Совместными усилиями, созидательным трудом каждого мы достигнем успехов в экономике и социальном развитии нашей страны, обеспечим ее благополучие и процветание, а молодое поколение, приумножая историю нашей державы, поведёт Россию к новым победам!

С праздником!